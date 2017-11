Tanker og refleksioner om udvikling i Rødvig

(Last Updated On: 13. november 2017)

Af: Birger Merwald, kandidat for Nyt Stevns

Det var et fint vælgermøde, som Rødvig Borgerforening holdt den 7. november på Stevns Friskole.

Ikke fordi, der kom meget nyt, men det blev synliggjort, at der hos os borgere er uenighed om et par projekter, der allerede har været talt og skrevet en del om.

Stranden: Det undrer mig, at kommunens bevilling til sandpåfyldning ikke blev benyttet i år. Sandpåfyldningen er, som jeg ser det, en genopretning for det fedtemøg og sand, der er blevet skrabet væk de seneste år. Hvordan moder natur efterfølgende vil berige vores strand, må tiden vise.

Flytning af stationen: Det er tydeligt, at der er mange imod og for en flytning. Afgørende for mig er, at alle argumenter kommer på bordet, inden der besluttes noget. Det er ikke kun et spørgsmål om håndsoprækning for eller i mod. Vi skal, med størst mulig inddragelse af os brugere og alle fordele og ulemper på bordet, før en beslutnings tages.

Afslutningsvis Rødvig Revyen: Det undrer mig, at Rødvig Revyen ikke blev nævnt. Revyen er et stort aktiv for Rødvig og vores kommune. Det er, som om revyen, selv om den til næste år spiller for tiende gang, ikke har 100 procent opbakning fra os lokale. Det er ikke nogen hemmelighed, at revyen ikke økonomisk er en guldgrube, og for mange af os, der som frivillige er tæt på revyen, er det nervepirrende hvert år at vente på svar, om revyen mon kommer igen.

Jeg vil godt slå et slag, for en bredere lokal opbakning til Rødvig Revyen. Publikum kommer langvejs fra, for at opleve revyen, mange lokale kommer også. Men det undrer mig, at ikke flere af vores lokale virksomheder og foreninger benytter den oplagte mulighed for at lade en tur i revyen, som rammen om årets sommerfest eller lignende.

Større lokal opbakning kan på sigt blive den afgørende faktor, for at revyen overlever. Revyen er, som Verdensarven, med til at sætte Stevns på Danmarkskortet, og revyen trækker rigtig mange overnattende og spisende gæster til byen fra nær og fjern.