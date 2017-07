Taxakørsel på Stevns

(Last Updated On: 13. juli 2017)

Efter længere tids overvejelse har jeg besluttet at tage til genmæle over for den stigende kritik af Stevns Taxa og den service, vi leverer.

Jeg vil her redegøre for situationen. Jeg vil først gøre opmærksom på, at vi ikke er det eneste taxaselskab på Stevns. Der er fem selskaber i alt.

Stevns Kommune har oprettet en taxavagtordning, hvoraf det fremgår, at Stevns Taxa har taxavagt tirsdag fra klokken 18.00 til 01.00. Øvrige hverdage er det de fire andre taxaselskaber på Stevns, der har vagten. I weekenden har alle vognmænd vagt.

Stevns Taxa er ubetinget det selskab, der har biler på gaden flest timer om ugen. Det er ualmindeligt frustrerende for os og vores chauffører, at fordi vi for det meste besvarer telefonen, desværre nogen gange med den besked at vi ikke har tid, bliver vi ofte kritiseret for, at borgerne ikke kan få en taxa og for ikke at besvare telefonen døgnets 24 timer. Det kan simpelt hen ikke lade sig gøre mere. Måske kritikken skal rettes mod de vognmænd, der mere eller mindre aldrig kører uden for dagtimerne.

Desværre bider det hele sig i halen. I takt med at vi mister mere og mere kørsel til det offentlige, og lovgiverne forringer de økonomiske forhold for taxavognmændene, er det ikke længere rentabelt at opretholde døgnvagt på landtaxaer. Dette gør sig gældende over hele landet uden for de store byer.

Når vi mister kørsel, kan vi ikke længere skaffe chauffører. Når vi ikke har nogen chauffører, kan vi ikke opretholde et døgnberedskab. Hverken min hustru, de få trofaste chauffører jeg har eller jeg selv kan arbejde 24 timer i døgnet, hvilket i øvrigt heller ikke er menneskeligt eller trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis der findes politikere eller borgere, der ikke ved eller forstår, hvorfor det står så ringe til med taxileverancen i hele landet, så læs med her. På et tidspunkt var der nogle embedsfolk, der på forunderlig vis fandt ud af, at man godt kunne udstede en bustilladelse (EP-tilladelse, hed det dengang) til en lille bil, som ikke var en bus. Meget behændigt, så sørgede man for, at lige netop fartskriveren ikke blev påkrævet i den »lille fempersoners bus«.

Senere fandt man det på sin plads, at lave det om til en Offentlig Service Trafik-tilladelse, OST-tilladelsen. Man havde nemlig set, at det var muligt at få billigere priser igennem på sygehuskørsel, handicapkørsel og kommunal kørsel, hvis man anvendte køretøjer, der ikke blev stillet så mange krav til, og ikke blev ført den samme nidkære kontrol med, som tilfældet var med taxier. Man skal i den sammenhæng huske, at de fem regionale trafikselskaber, der udbyder Flextrafik, er ejet af regioner og kommuner. Og at alle regioner og kommuner er repræsenteret. Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af et medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Langsomt men sikkert fjernede man mere og mere af den kørsel, som dannede grundlaget for taxavognmandens eksistens ved at overføre mere og mere af den individuelle persontransport fra taxa til OST-biler. Antallet af taxier falder drastisk og antallet af OST-biler stiger voldsomt i disse år, og politikerne og befolkningen kan ikke forstå, de ikke kan få en taxa.

Den økonomiske gevinst er til gengæld stor for regioner og kommuner isoleret set, det modsatte er tilfældet for samfundet som helhed. Igennem mere og mere sofistikerede udbud er man nu nået til, at der kører vogne rundt for trafikselskaberne, som afregnes med 215 kr. pr. time. Fra den 01-10-2017 er de nye, netop offentliggjorte laveste priser fra Movia på 180 kroner. Det er vel at mærke prisen inklusiv chaufførløn, omkostninger til bilen, afskrivninger, forsikringer med videre.

De fleste bør kunne regne ud, at til de priser er det ikke muligt at aflønne en chauffør til en anstændig timeløn. På trods af fine ord som arbejdsklausuler og ens konkurrencevilkår, så udnytter man, at der reelt ingen kontrol er med disse firmaer og ingen taxameterlignende apparater. Der skrides ikke ind overfor selv de mest oplagte lovovertrædelser. Trafikselskaberne henviser til trafikstyrelsen, som henviser til trafikselskaberne.

Men så er det jo godt, at vi får en ny lov! Problemet er bare, at man intet gør i lovforslaget, intet gør for at løse problemet, tværtimod så sørger man elegant for, at det, der skulle være en universaltilladelse ikke bliver mere universal end at den bil, der bruges til OST-kørsel, lige netop ikke skal have dataopsamling, fartskriver, taxameterlignende udstyr eller andet kontroludstyr. Tilmed udvider man OST-begrebet. Fra den nuværende ”Kørsel for trafikselskaberne” til ”Kørsel for offentlig virksomhed”.

Når taxavognmanden beklager sig over, at han ikke kører noget af kørslen, er beskeden: Du er for dyr! Jamen, det er jo fordi, vi har udgifter til kontrolapparater, taxameterudstyr, betalingsudstyr, kameraer, skrappe miljøkrav, årligt syn af bilen og kørselspligt.

Jeg hverken kan eller vil byde mine chauffører, min hustru eller mig selv at køre rundt til 180 kroner i timen inklusiv alle omkostninger til løn og drift af en taxa. Det kan vi ikke konkurrere med. Jeg har taget konsekvensen og har solgt to biler og afleverer en taxabevilling. Det betyder, at vi kun har tre taxaer tilbage. Det betyder desværre, at borgerne på Stevns – og resten af landet – står med en meget ringe taxabetjening.

Vi prøver at gøre det så godt, vi kan ud fra de lovmæssige og konkurrencemæssige vilkår, det offentlige tilbyder os. Jeg håber, at ovenstående kan bidrage til en bedre forståelse af de arbejdsforhold, det offentlige tilbyder taxaerhvervet i Danmark.

Med Venlig Hilsen

Henning Stich, Stevns Taxa

Nygade 9

Klippinge