Teater for børn: »Jeg kan huske alting«

(Last Updated On: 20. november 2017)

De medvirkende er Mette Rosleff og Sigurd Dissing. (Pressefoto)

Store Heddinge: Danmark har en række børneteatre, som igen og igen bliver inviterede til at vise deres forestillinger over hele verden. Deriblandt Teater My. Det er professionalismen og respekten for børnene, som teaterarrangører elsker. Stevns Teaterforening melder sig i rækken af beundrere af Mette Rostrups Teater My og har igen inviteret teatret til Store Heddinge den 25. november.

– Mette møder sit publikum med en alvor og ømhed, som få de mindste til at mærke deres egen betydningsfuldhed, siger Lene Vestergård fra teaterforeningen, og fortsætter:

– Jeg er fan. Og har været det i mange år.

Barnet gennemgår i »Jeg kan huske alting« sin dag i tankerne, og de mindste detaljer fylder og bidrager til, at det blev en god dag:

»Når jeg tænker på min dag, kan jeg huske det hele. For jeg er mig, og inde i mit hoved findes alt det, som jeg har lavet i dag. Mine øjne har set så mange ting. Mine ører har hørt så mange lyde. Også musik. Fra kanten af min seng, kan jeg kigge ud over hele min verden, på alle dem, som jeg kender.«

Fra sengekanten kigger vi ud på verden. Ud af vinduet. På månen og på himlen fuld af stjerner. Det er teatermagi; drømmende og poetisk.

Forestillingen er for børn i alderen 2 til 5 år.

Stykket spiller i Erikstruphallen lørdag den 25. november kl. 11.

Billetter kan købes på Stevns Teaterforenings hjemmeside stevns-teater.dk. Billetpris for børn og medlemmer er 60 kr., og husk, at både voksne og børn skal have billet. I løssalg koster billetterne 125 kr.