Teknokrattænkningen vandt

En aften i august er en stor del af Østsjællands Museumsforenings medlemmer mødt op til den 2. ekstraordinære generalforsamling på Vandrerhjemmet i Fakse. Medlemmerne er kommet for at vedtage et forslag, som vil reducere deres egen indflydelse markant. Fra salen lød spørgsmålet til bestyrelsen: Hvilke personer og ideer vil man have i spil i forbindelse med vedtægtsændringen? Formanden for museumsforeningen kunne – eller ville ikke – svare på spørgsmålet. Alligevel stemte flertallet for forslaget.

Hvorfor mon de gjorde det? Ser man på bestyrelsens politiske ståsted, viser det sig, at i hvert fald fire medlemmer har et tilhørsforhold til Venstre. Går vi knap 15 år tilbage, stod Venstre fadder til en strukturreform, der nedlagde amterne samt reducerede antallet af kommuner til godt en tredjedel. Det var Danmarkshistoriens største demokratityveri. De tilbageværende politikere var ved at segne under arbejdsbyrden, og måtte i stigende grad gøre brug af eksperter og dyre konsulentrapporter. Det til trods for at samme Venstre stod for et opgør med eksperter – for vi er jo alle eksperter. Men langsomt har teknokrattænkningen vundet indpas. Som ugræs har den bredt sig helt ud i foreningsdanmark. Det er en tænkning, der foretrækker eksperter og beslutninger foretaget i lukkede fora. Og det er en tænkning, der ikke tror på borgerens egen dømmekraft.

Folk klager generelt over, at de har manglende indflydelse på samfundsudviklingen. Men når de får mulighed for at stemme, vælger de frivilligt at reducere deres egen indflydelse. Det kunne man opleve en aften i august på Vandrerhjemmet i Fakse. Da museumsforeningens medlemmer forlod stedet, var generalforsamlingen ikke længere den højeste myndighed. Himlen var blevet mørk og truende, og man skyndte sig ud til bilerne.

Susanne Nielsen

Grusgravvej 10

Tommestrup