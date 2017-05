Teleindustrien kritiserer Stevns Kommune

(Last Updated On: 24. maj 2017)

Jakob Willer, direktør i brancheforeningen Teleindustrien. (Pressefoto: Teleindustrien)

Stevns: Om den manglende mobildækning på Stevns, har udvalgsformand i Plan og Teknik, Steen S. Hansen (A), for nylig klandret teleselskaberne for deres manglende vilje til at ville investere i området.

Men Jakob Willer, som er direktør i Teleindustrien, brancheforening for teleselskaberne, mener ikke, at telebranchen alene bærer skylden for den dårlige dækning på Stevns.

– Stevns Kommune er et område, hvor der er mange begrænsninger i forhold til at kunne etablere master og udbygge mobildækningen, siger Jakob Willer.

Retningslinjer forhindrer forbedringer

Han henviser til flere forhold, som har besværliggjort eller direkte forhindret teleselskaberne i at forbedre dækningsområderne i kommunen, heriblandt kommunens retningslinjer for kulturmiljøer, der ifølge Jakob Willer giver mange begrænsninger, også i områderne omkring Bøgeskoven.

Teleindustridirektøren henviser endvidere til kommunens retningslinjer for telemaster, som bakker op om at bevare kulturlandskaber samt friholde det åbne land og kystnære områder for høje master. Istedet skal nye sendeanlæg placeres på eksisterende master eller høje bygninger, så antallet af nye master begrænses mest muligt.

Et andet forhold er omkostningerne, hvor teleselskaberne, ifølge Jakob Willer, har oplevet, at særligt kommunens forsyningsselskab har medvirket til at hæve omkostningsniveauet i kommunen, hvilket har gjort det mindre attraktivt at udbygge infrastrukturen.

– Jeg synes oprigtigt, at det er noget skævt at skyde skylden for manglende mobildækning på branchen i en situation, hvor kommunen på mange punkter har haft aktiviteter og politikker, der direkte modarbejder og forringer selskabernes incitamenter til investeringer i Stevns Kommune, og i en situation, hvor branchen har bedt om møder med kommunen med henblik på at finde løsninger, som der ikke er blevet fulgt op på, siger teleindustridirektøren.

Teleindustriens rejsehold rettede i maj 2016 henvendelse til Stevns Kommune for dialog om mulighederne for sammen med kommunen at hjælpe borgerne til en bedre mobildækning. Rejseholdet forslog blandt andet et møde med kommunen, men modtog aldrig en tilbagemelding.

Stevns sender et negativt signal

Jakob Willer er bekendt med, at Stevns Kommune har planer om at etablere et kommunalt finansieret wifi-net samt en helt alternativ digital infrastruktur til cirka 90 procent af borgerne.

I den forbindelse vil teleindustridirektøren gerne gøre kommunen opmærksom på dels reglerne om offentlige wifi-net, kommunalfuldmagtsreglerne og statsstøttereglerne, som ifølge hans vurdering næppe vil kunne harmonere med et kommunalt initiativ om at etablere en alternativ digital infrastruktur.

– Ud over de juridiske aspekter, så er det et særdeles negativt signal at sende til telebranchen, at man i Stevns Kommune vil kunne risikere at skulle konkurrere med offentligt finansieret infrastruktur. Det er et budskab, som Stevns Kommune har sendt nu gennem mange år, og som bestemt ikke er med til at stimulere investeringer i infrastrukturen, slutter Jakob Willer.

