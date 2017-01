Tennisfest i Hårlev

Der blev uddelt flotte diplomer og medaljer til glade tennisstjerner (Privatfoto)

Hårlev: Tennissporten er på vej frem i Hårlev! Hårlev Tennisklub kan melde om medlemsfremgang på juniorside.

Senest afholdt klubben en »Rød Bold« trænings-camp for klubben yngste juniorer.

Alle deltagere gik til boldene med liv og sjæl. Ud over at få trænet forhånd, baghånd og serv, var der dagen igennem også lege, stafetter og fysisk træning. Og alle klarede testen fint og modtog et diplom og en medalje.

Play & Stay konceptet

Røde bolde indgår i konceptet “Play & Stay”, der blev indført i 2007 af det internationale tennis forbund.

Ideen med Play & Stay er at sikre, at nye spillere sikres en lettere adgang til tennisspillet således at nye spillere hurtigere bliver i stand til at serve, spille og vinde point!

Play & Stay konceptet anvendes som en integreret del af juniortræningen i Hårlev Tennisklub.