(Last Updated On: 26. april 2017)

Tennis er for alle – og på lørdag kan du deltage i Tennissportens Dag i både Hårlev og Store Heddinge

Tennissportens Dag afvikles over hele landet, og konceptet er en del af Bevæg Dig For Livet-bevægelsen under DGI og DIF. Du kan tilmelde dig og læse mere om Tennissportens Dag på: http://www.bevaegdigforlivet.dk/tennis, og ligeledes her få et overblik over alle de klubber, der afholder Tennissportens Dag.

Stevns: Lørdag den 29. april kommer til at stå i tennissportens tegn. Klubberne i Hårlev og Store Heddinge arrangerer sammen med mere 200 andre tennisklubber landet over Tennissportens Dag i samarbejde med DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund.

Store Heddinge Tennisklub benytter samtidig lejligheden til at afholde standerhejsning & Åbent Hus arrangement, der markerer starten på den nye sæson.

Klubben inviterer til tennisspil, instruktion og hygge på klubbens adresse overfor indkørslen til Stevnshallerne fra kl. 11.00-14.00. Tennisklubben vil her være vært med kaffe & kage, øl & vand, og der vil også være gang i grillen med pølser & brød.

Ungdomsafdelingen lægger for og starter op kl. 10.00, og fra kl. 11.00 vil der være minitennis på bane 1, mens bane 2 er reserveret til almindelig tennis – single eller double. Der kan naturligvis spilles tennis hele dagen, så længe det er lyst.

Formand i Store Heddinge Tennisklub, Kim Møller, fortæller, at man ser frem til at åbne dørene op for en masse nysgerrige mennesker på Tennissportens Dag. Det er gratis at deltage, og man kan låne en tennisketsjer i klubben.

Mød Anette Mortensen i Hårlev Tennisklub

I Hårlev Tennisklub, der har baner på Haarlev Mark 6A, Hårlev, har man også sammensat et spændende program for dagen.

– Vi ser frem til at åbne dørene op for en masse nysgerrige mennesker på Tennissportens Dag. Det er gratis at deltage, og man kan låne en tennisketsjer i klubben, siger formanden i Hårlev Tennisklub, Palle Aagaard.

Fra kl. 12.00 bliver der mulighed for at spille minitennis mod Venstres borgmesterkandidat, Anette Mortensen. Aktiviteterne begynder dog allerede kl. 10.00, hvor du kan få målt, hvor hårdt, du server – eller du kan prøve at spille skumtennis.

I dagens løb arrangerer Hårlev Tennisklub i øvrigt familietennis, »nettet rundt« og mange andre sjove lege.