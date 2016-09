Terror i Boesdal

Festival i Boesdal, tekno 24-7 hvilket betyder hele døgnet, fra 9. september til 11. september.

Det fandt jeg ud af i går, den 7. september, da kom jeg hjem fra en behandling på sygehuset i Roskilde og så, at der var tilløb til at foregå noget. Jeg bor på kanten af Boesdal gamle kalkbrud, det er vi fire husstande, der gør.

Det viste sig, at Kalkbruddet er booket til festivalen fra den 4. til 14. september af Foreningen Boesdal. Der som sædvanlig ikke har fundet det umagen værd på forhånd at underrette os, der bor her. Det er der flere af brugerne, der gør, men det blæser i vinden. De der gør, er stort set alle i den kategori, som ikke er forbundet med noget problem for os.

Problemet for os er, når der i arrangementet gøres brug af kraftige forstærkere, og i lydbilledet indgår dominerende brug af trommer og bas. Disse instrumenters frekvenser formidles og forstærkes i ekstrem grad af de akustiske betingelser, som kalkbruddets gryde af kalksten skaber. Noget tilsvarende ville ikke være tilfældet på en flad jordmark, hvor lyden hurtigt ville fortyndes og dø ud i luften, luft er et dårligt transportmiddel for lyd, også i de dybe frekvenser. Luft forstærker den ikke. Som en gryde af kalksten gør.

Vore huse af kalk-og kridtsten ovenfor kalkbruddet forvandles til et yderligere forstærkende resonansrum, som det er ulideligt at opholde sig både inde i og udenfor i lydkildens retning, det vil sige i haven. Med trommer og bas, ren terror. Som alle lydkilder med lave frekvensers lange lydbølger, går de igennem alt, er næsten umulige at stoppe, sætter alt i svingning og kan tilbagelægge kilometer i sekundet. Bortset fra igennem luft, som svækker dem.

Vi beboere her er blevet gidsler i udviklingen, som man kalder det.

Efter sidste års rædselsregime af støj størstedelen af juli, dag og nat, vendte mega-gruppen Borderland uden varsel tilbage igen i år en uge af en ellers dejlig rolig juli. Indianertrommen gik fra midnat til fem morgen hver evige nat. Jeg havde besøg fra Frankrig.

Og den 9.september har jeg fødselsdag. Da afholder en arrangør kaldet SomeWhere Tekno 24-7.

Hvor skal jeg tage hen med mine gæster? Hvem betaler for, at vi må spise ude? Og betaler overnatning på hotel?

Det der foregår her er tvangsekspropriation.

Bodil Weyde

Boesdalsvej 16

Rødvig