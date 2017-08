Thomas Overgaard: »Jeg står fast«

(Last Updated On: 1. august 2017)

Thomas Overgaard er gået til kamp for de stevnske pendlere. (Pressefoto)

Stevns: Forrige fredag opfordrede lokalpolitiker fra Socialdemokratiet på Stevns, Thomas Overgaard, de stevnske borgere til at boykotte butikkerne i Køge. Udmeldingen kom som en reaktion på, at Køge fra mandag den 4. september indfører betalingsparkering i store dele af Køge centrum og ved Søndre Havn.

De nye betalingsregler kommer blandt andet til at ramme pendlerne. Parkerer man dagligt ved Køge Station for at rejse videre med toget, skal man købe en månedslicens for 200 kroner om måneden, svarende til en årlig merudgift på 2.400 kroner. Og det er netop den ekstra udgift, som rammer pendlerne, der har fået Thomas Overgaard til at reagere.

– Jeg er af Køge og Stevns’ borgmestre, lokale politiske kolleger og diverse kommunevalgskandidater blevet voldsomt klandret for at foreslå en boykot af butikkerne i Køge, og det tager jeg gerne på mine skuldre. Stevnsborgmesteren Mogens Haugaard mener, at jeg ikke skal blande mig i nabokommunens politiske aftaler, men lad mig slå fast, at så længe der i Køge laves aftaler, som rammer de stevnske pendlere, vil jeg benytte min demokratiske ret til at kæmpe imod den åbenlyse uretfærdighed. Det havde i øvrigt klædt Mogens Haugaard at gøre tilsvarende, siger Thomas Overgaard og fortsætter:

– Jeg vil gerne sige helt klart, at så længe der ikke foreligger en parkeringsaftale, som forbedrer forholdene for de stevnske pendlere, så vil jeg stå fast, og ikke tie stille…

Han er taknemmelig for alle de tilkendegivelser og opmuntringer, han har modtaget fra borgere i ugens løb.

– Det er dejligt at se, og høre, at så mange bakker op – det giver energi i kampen for de stevnske pendlere, slutter Thomas Overgaard.

rmh