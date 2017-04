Ti unge fra Stevns har fået afslag fra Køge Gymnasium

(Last Updated On: 25. april 2017)

Uddannelsesparate unge fra den sydlige del af Stevns er kommet i klemme på grund af snævre regler for fordeling af ansøgere til det almene gymnasium

Glade elever på Køge Gymnasium. Men ikke alle unge fra Stevns får adgang til gymnasiet i nabokommunen. (Pressefoto)

Stevns: Køge Gymnasium har fået flere ansøgere end der er plads til, og det betyder at ti gymnasieansøgere fra Stevns – og et endnu større antal fra Faxe – har fået et »nej« til at starte på gymnasiet.

Årsagen er først og fremmest »Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser«, som lægger et afstandskriterie til grund for, om de unge kan blive optaget på det ønskede gymnasium.

Reglerne betyder, at elever fra Solrød, Greve, Ishøj optages på Køge Gymnasium, selv om der er gymnasier i disse kommuner.

Elever fra Stevns afvises, fordi andre bor tættere på og fordi eleverne fra Stevns, ifølge Regionen, har mindre end 60 minutters rejsetid med offentlig transport til Solrød Gymnasium eller Gymnasiet i Haslev.

Køge er blevet populær

Søgetallene er steget over de seneste år, og Køge Gymnasiums bestyrelse og ledelse har løbende besluttet at udvide antallet af klasser og undervisningslokaler. I 2017 har gymnasiet modtaget et rekordstort antal ansøgere.

Som alment gymnasium kan Køge Gymnasium dog ikke selv bestemme sin kapacitet; det skal aftales med de øvrige gymnasier i fordelingsudvalget i Region Sjælland.

Rektor for Køge Gymnasium, Peter Schiødt, oplyser, at det i år er lykkedes Køge Gymnasium at få aftale om at hæve antallet af nye klasser til 13 1.g STX-klasser og to 1.HF-klasser.

Desværre er det ikke nok til at optage alle de elever, der har valgt Køge Gymnasium som førsteprioritet. Køge Gymnasium har derfor i år måttet afvise elever, hvoraf de fleste kommer fra Store Heddinge og Rødvig på Stevns, foruden Faxe og Faxe Ladeplads. Afvisningerne er sket på grund af afstandskriteriet, uden mulighed for individuel vurdering.

Regler fremfor hensyn

Rektor Peter Schiødt udtaler:

– Reglerne indebærer, at rektorerne i praksis ikke har nogen mulighed for at foretage et kvalificeret skøn på baggrund af hverken menneskelige, samfundsmæssige eller faglige hensyn, og den meget snævre og på flere måder indbyrdes konfliktende lovgivning for de almene gymnasier – om optagelse, fordeling, klasseloft og økonomiske retningslinjer – kan føre til absurditeter, når eleverne skal fordeles. Unge i samme by og endog på samme vej kan blive sendt til forskellige gymnasier, og i år har vi sågar oplevet, at reglerne dikterede en adskillelse af et tvillingepar fra Sydstevns. I den sidstnævnte sag har Køge Gymnasium søgt og gennem fordelingsudvalget fundet en menneskelig løsning, men da løsningen indebærer et brud på reglerne, risikerer fordelingsudvalget en påtale og Køge Gymnasium sanktioner fra Undervisningsministeriet.

Ifølge rektoren skal han have mulighed for at foretage et »begrundet skøn« om hver enkelt elevs muligheder f.eks. om lang transport, og dermed kunne »forfordele« unge fra Stevns via aftaler med regionens andre gymnasier, der har flere valgmuligheder.

Måske ændringer i 2018

På et møde i Gymnasiernes Bestyrelsesforening den 21. marts fortalte undervisningsminister Merete Riisager, at man er i gang med at se på mulighederne for at ændre bekendtgørelsen.

Men det vil i givet fald først træde i kraft fra 2018, så på nuværende tidspunkt er den eneste mulighed for forældrene, at bruge klageretten. Om klagerne så fører til noget, er en anden sag.

– Fra Køge Gymnasiums side har vi ikke mulighed for at foretage en selvstændig vurdering, tilføjer rektor Peter Schiødt.

Begrundet skøn

Region Sjælland er bekymret over situationen. Formanden for Regionens udvalg for erhverv, uddannelse og beskæftigelse, Jan Hendeliowitz (S), oplyser, at problemet ikke er blevet diskuteret i udvalget, men at han både kan se det uhensigtsmæssige i den nuværende ordning, og at han forstår de unges frustrationer. Han vil øjeblikkeligt rejse problemet i Regionen, selv om Regionen ikke selv har mulighed for at ændre den eksisterende praksis. Det er op til ministeriet.

– Jeg er enig med rektor på Køge Gymnasium, at det vil være bedre hvis Fordelingsudvalget kunne foretage begrundet skøn om hver enkelt elevs muligheder, udtaler Jan Hendeliowitz, og fortsætter:

– Jeg vil lægge op til at Regionen retter en henvendelse til undervisningsministeren, så vi kan få nogle konkrete løsninger på denne triste situation, slutter regionens udvalgsformand.

Stevns’ politikere i aktion

Sagen kommer på som et ekstraordinært punkt, når kommunalbestyrelsen i Stevns kommune holder møde torsdag den 27. april. Her vil kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvilke skridt Stevns kommune skal tage for at hjælpe de unge.

Der er forslag om at rette henvendelse til undervisningsminister Merete Riisager, til uddannelsesordførerne for de politiske partier i Folketinget og til Regionsrådet i Region Sjælland.

Fakta om afstand:

Sådan vurderes ansøgningen ifølge oplysninger på Region Sjællands hjemmeside:

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke har plads til at optage alle ansøgere, afgør et fordelingsudvalg, om du kan få plads på din første prioritet, anden til femte prioritet eller en uddannelsesinstitution, som du ikke selv har valgt.

Ved valget mellem flere ansøgere skal Fordelingsudvalget lægge afstanden mellem bopæl og uddannelsesinstitution til grund. Det betyder, at dem, der bor tættest på uddannelsesinstitutionen, optages først.

I henhold til § 36, stk. 1, i bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser er det muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med fordelingsudvalgets afgørelse i sager om genoptagelse af behandlingen af en ansøgning om optagelse på en institution.

