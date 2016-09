Tilbage på arbejdsmarkedet med Cafe Stevnen

I køkkenet tilberedes der varm mad til caféens gæster hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. (Foto: Cafe Stevnen)

STORE HEDDINGE: Det er endnu en gang lykkes Cafe Stevnen at løfte en borger – fra at være uden for arbejdsmarkedet grundet uarbejdsdygtighed til en lys fremtid med lysten og evnen til at varetage et job.

– Med udgangspunkt i en virksomhedspraktik gennem halvandet år i Stevnen, har borgeren udviklet sig fra at være en splittet person uden selvtillid og selvværd til en god medarbejder indeholdende potentiale til ledende funktioner, siger Cafe Stevnens daglige leder, Niels Meisner.

Praktikken har været centreret i køkkenet suppleret med administrative opgaver. Ekstern uddannelse og kurser har endvidere været med til at forme forløbet.

– Det er for Cafe Stevnen en stor glæde og tilfredshed at være en del af denne opbygning. Men samtidig er det et stort tab for køkkenafdelingen og de frivillige at miste en dygtig arbejdskraft, siger den daglige leder.

Det sociale værested i Algade har derfor akut behov for nye frivillige til at være med til at løfte det tomrum, der nu er skabt i køkkenregionerne. Kan du byde ind med lidt køkkenerfaring, er du derfor mere end velkommen til at kontakte Cafe Stevnen på telefon 21151547.