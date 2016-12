Tilladelsen til at opføre Kriegers Flak havvindmøllepark er underskrevet

Kriegers Flak: I dag har Energistyrelsen meddelt etableringstilladelser til at opføre Kriegers Flak samt tilladelse til at udføre supplerende forundersøgelser. Det oplyser Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Tilladelserne er givet til et datterselskab under Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak P/S.

Vattenfalls danske chef Ole Bigum Nielsen og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) har her til formiddag skrevet under på koncessionsaftalerne for havvindmølleparken Kriegers Flak samt de to kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Underskrifterne sættes efter at Folketinget mandag den 19. december enstemmigt vedtog den lov, som fastsætter pristillæggene for Kriegers Flak, Vesterhav Nord og Vesterhav Syd.

– Det er en god dag i dag, hvor Danmark cementerer sin placering som et globalt udstillingsvindue og foregangsland. Det er et godt skridt på vejen mod regeringens mål om 50 procent vedvarende energi i 2030. Jeg er stolt af den danske udbudsmodel som er med til at drive priserne ned. Det er godt nyt for den grønne omstilling, sådan som priserne er raslet ned bare i år, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Energistyrelsen vil hurtigst muligt udstede etableringstilladelserne, hvorefter det står Vattenfall frit for at sætte arbejdet endeligt i gang.

Elnetforbindelsen til Kriegers Flak forbinder tyske havmølleparker og Kriegers Flak med hinanden. Derved skabes verdens første havbaserede elnet, der kombinerer vindenergi med muligheden for at udveksle strøm mellem to lande.

Prisen på Kriegers Flak i Østersøen er sensationelt lav på i alt 37,2 øre/kWh, som stadig er verdens laveste nogensinde for havvindmøller.

rmh

Fakta om Kriegers Flak:

Kriegers Flak havvindmøllepark vil være på 600 MW, og er dermed den største havvindmøllepark i Danmark og Østersøen.

Havvindmølleparken opføres mellem 1. januar 2019 og 31. december 2021.

Havvindmølleparken skal opføres i Østersøen på Kriegers Flak, øst for Møn, hvor den korteste afstand til kysten er ca. 15 km.

Kriegers Flak kan producere strøm svarende til mere end 600.000 husstandes årlige elforbrug.

Når havmølleparken er fuldt ud i drift, vil den øge den andel af elproduktionen, som er baseret på vindkraft, med syv procentpoint.

Kilde: Energi-, forsynings- og klimaministeriet