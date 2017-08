Tillid til det system, der behandler ens sager

(Last Updated On: 22. august 2017)

Når jeg læser Dagbladets historie om Anni Cassias oplevelser med Stevns kommune i forbindelse med hendes ønske om førtidspension, bliver jeg ked af det, men ikke overrasket.

Ked af det bliver jeg, fordi endnu en af kommunens borgere skal trækkes igennem så mange ubehagelige oplevelser over en så lang periode.

Jeg har hørt samme eller lignende historie fra andre, der samstemmende udtaler: »man bliver mere syg af systemet, end man var, før man kom i kontakt med det«.

Det er på tide, at vi politikere kigger på, hvordan vi kan sikre borgerne den rette støtte og hjælp på en hurtig og effektiv måde. Vi kan ikke blive ved med at gøre folk mere syge og vise dem den mistillid og skepsis, som systemet gør i dag.

Vi skal have tilliden tilbage til systemet. Man skal som borger have tillid til, at systemet arbejder for en, i stedet for som nu, hvor man som borger i systemet føler sig mistænkeliggjort.

Vi skal mindske brugen af lægekonsulenter, for i langt de fleste tilfælde ligger der lægefaglige udtalelser klar, der bygger på lægefaglige undersøgelser. Ved at stole på fagspecialisterne, som i de fleste tilfælde er speciallæger med stor kompetence inden for de forskellige områder, kan der spares både meget tid men også penge.

Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor stor en hjælp det vil være for mange af de berørte borgere, hvis Enhedslistens gamle ønske om en borgerrådgiver havde været indfriet. Så ville alle kunne få den hjælp, man i dag er nød til at betale for, så det ikke kun er de økonomisk velstillede, der kommer nogenlunde gennem turen i systemet. Det ville selvfølgelig ikke kunne løse problemet med de meget lange sagsbehandlingstider og de opslidende resurseforløb, men det kunne have givet ro og tro på fremtiden.

Jan Jespersen

Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten