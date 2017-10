Tillykke med hallen i Rødvig – den rigtige varmeløsning er grøn

(Last Updated On: 4. oktober 2017)

I begyndelsen af denne valgperiode gik alle ind for en hal i Rødvig. Nogle ønskede en stor hal, andre ønskede en mindre hal. Den mindre hal blev for dyr og måtte droppes, og så var der pludselig nogen, der slet ikke ønskede en hal. I Radikale mente vi dog ikke, at et styks meget dyr multihal skulle veksles til slet ingen hal, så vi er glade for, at der er fundet en god løsning for Sydstevns som erstatning for Boestoftehallen.

Beslutningen er truffet. Hallen bliver en realitet. Tillykke til alle. Vi er et skridt videre i forhold til at komme på landkortet som en af Danmarks mest idrætsvenlige kommuner. Et mål, jeg synes, vi skal arbejde ambitiøst på at opnå. Næste stop Stevnshallen og forbedringer ved Hårlevhallen.

Selvfølgelig skal vi have en fremtidssikret varmekilde i den nye hal i Rødvig. Økonomien holder, da en af de ting jeg var med til at sikre, mens jeg stadig sad i Natur-, Fritids- og Kulturudvalget netop var, at der skulle være luft i halbudgettet til uforudsete udgifter for at undgå, at økonomien løb løbsk. Derfor glæder det mig, at udvalget har fastholdt en buffer i budgettet, og det er de penge, som jordvarmen bliver finansieret af. Selve prisen på hallen bliver holdt langt under det beløb, som oprindeligt var afsat.

Det giver slet ikke mening at stemme imod en grøn løsning, som ovenikøbet giver billigere og mere klimavenlig drift, hvilket er positivt. Jeg ønsker nemlig et CO2-neutralt Stevns. At stemme imod en grøn varmekilde vil være en underlig, kortsigtet og meningsløs demonstration, da det jo er besluttet at bygge den. Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig, at nogen af mine gode kolleger i kommunalbestyrelsen vil gøre – uanset om man var for eller imod hallen til at begynde med.

Lad os nu træffe den ansvarlige og rigtige beslutning i forhold til at sikre jordvarme til den nye hal i Rødvig.

Line Krogh Lay

Borgmesterkandidat og kommunalbestyrelsesmedlem

Radikale Venstre