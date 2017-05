Tips & tricks til fundraising

(Last Updated On: 17. maj 2017)

Frivillige foreninger mødes i Frivillighedscentret. (Privatfoto)

Hårlev: I Stevns Frivillighedscenter hører man hver dag om de frivillige foreningers jagt efter midler, så kommunens over 100 foreninger kan overleve.

Godt nok drives foreningerne af frivillige ulønnede ildsjæle, men de få og små medlemskontingenter er langt fra nok til at dække omkostningerne til daglig drift og aktiviteter. Frivillighedscenteret afholder derfor et medlemsmøde den 18. maj om fundraising.

– Det er en evig kamp for overlevelse for mange mindre foreninger, der dækker alt fra modeljernbaneklubben til frivilligt arbejde i patientforeninger og for socialt udsatte medborgere. Vi vil gerne hjælpe, men vi mangler jo også den sæk med penge, som kan være en hjælp. Derfor har vi inviteret Line Holst til at komme her i Frivillighedscenteret og give os nogle gode råd, siger frivillighedscenterets leder Lena Bach.

Line Holst, der er fra Strøby Egede, har beskæftiget sig med frivilligt arbejde og arbejder nu professionelt netop med fundraising.

Medlemsmødet er fra kl. 18.30 til 20.30 i Stevns Frivillighedscenter, Det er gratis at deltage og tilmelding skal ske til kontakt@stevnsfrivillighedscenter.dk eller på telefon 61131274.