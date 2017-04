To danske mesterskaber til Sydstevns Badminton

(Last Updated On: 11. april 2017)

U11C. Forrest: Fra venstre mod højre ses Athena Starup, Ida Traczyk, Jessica Gustafson og Julia Rysgaard, og bagved står Hans-Erik Meincke. (Privatfoto)

Sydstevns: De to pigehold U11C og U15C fra Sydstevns Badminton vendte hjem med guldmedaljer om halsen efter deres deltagelse i det officielle Danmarksmesterskab for hold.

– Det har været den bedste sæson nogensinde i klubben historie. Klubben har siden sommerferien 2016 oplevet løbende tilgang af nye ungdomsspillere. Vi har været rigt repræsenteret til stævner overalt på Sjælland, Fyn og i Jylland, hvor der er blevet vundet et utal af turneringer og stævner – og for første gang nogensinde har klubben to spillere i A-rækken, fortæller ungdomsformand for Sydstevns Badminton, Marttin Stuart Nielsen.

Det er også lykkes klubben for første gang at stille med to hold i de holdturneringer, som arrangeres i fællesskab af DGI og Badminton Danmark.

– Begge hold er rene pigehold, og de har stillet op i U11 og U15-rækken. I sæsonens løb har begge hold stillet op i en blandet række og dermed mødt masser af drengespillere gennem turneringen, men alligevel har de vundet masser af kampe, siger ungdomsformanden.

Faktisk har holdene spillet så godt, at de var kvalificeret til det officielle Danmarksmesterskab for hold, som netop er blevet afviklet. Og det med et meget flot resultat:

Begge hold gik ubesejret gennem deres respektive puljer og pigerne kan nu kalde sig danske mestre.

Dermed blev det to hele to danske mesterskaber på én weekend – og det er endda klubbens første nogensinde.

For U11 holdets vedkommende bestod holdet udelukkende af lokale spillere, mens U15 holdet stiller op som Sydstevns og består af to lokale spiller sammen med en fra Faxe og en fra Vordingborg.

De to hold, der hjemførte de flotte titler, bestod af: U11C – Athena Starup, Ida Traczyk, Jessica Gustafson og Julia Rysgaard samt U15C – Samantha Bovien Rørgren, Nikoline Danehøj, Natasja Bastkjær Hansen (Vordingborg) og Mie Østergaard Hansen (Faxe).