To mistænkelige mænd i sommerhusområde

Rødvig: Kl. 22.49 onsdag aften den 14. juni anmeldte en lokal, 35-årig kvinde, at hun under en løbetur kl. ca. 21.20 på Stuven var blevet kontaktet af to udenlandske mænd.

De spurgte på gebrokkent engelsk om noget, som hun opfattede som, at de to mænd ledte efter et sted at overnatte. Hun undrede sig over, at de ikke medbragte bagage, men kun en lille rygsæk, og at de ikke nogen bil i nærheden.

De to mænd blev beskrevet som:

A: Mand, romansk af udseende, 40 til 45 år, 180 centimeter høj og almindelig kropsbygning. Yderligere kendetegn: salt- og peberfarvet hår, talte engelsk, var iført et mørkt træningssæt og bar på en rygsæk

B: Mand, romansk af udseende, 38-42 år, 170 til 175 centimeter høj og kraftigt bygget med sort, kortklippet hår. Han var iført en mørk træningstrøje og trekvartlange cowboyshorts.

Politiet er glade for denne type af henvendelser fra borgere, der træffer personer under mystiske omstændigheder.

I det aktuelle tilfælde vil politiet nu undersøge, om der kan være tale om personerne fra indbruddet på Årøvej, Hårlev, tidligere på dagen. Hvis man oplever noget mistænkeligt, er politiets opfordring, at man straks ringer på tlf. 114 for at meddele sine observationer.