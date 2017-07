Er der en læge til stede? (Last Updated On: 12. juli 2017)Sådan lyder det fra mange borgere, efter Lægehuset i Store Heddinge har stoppet samarbejdet med en mangeårig kollega Billedet viser […]

»Rundtur« med Stevnsbussen (Last Updated On: 10. juli 2017)Onsdag den 5. juli var vi fire voksne samt et barn, der havde planlagt at tage stevnsbussen fra Stevns Camping […]