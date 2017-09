To nye kandidater klar for C

(Last Updated On: 14. september 2017)

Fire af kandidaterne, fra venstre: Lasse Olsen, Anne-Sofie Høgenhaug, Dorthe Winberg og Mikkel Lundemann Rasmussen. (Privatfoto)

Stevns: Det Konservative Folkeparti Stevns forstærker listen med yderligere to kandidater til kommunalvalget. Dermed er listen nu oppe på otte kandidater i alt hvoraf halvdelen er mænd og halvdelen er kvinder. Dette bliver det endelige hold, der skal kæmpe om indflydelse i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.

Selvom valgkampen for længst har været skudt i gang fra Konservatives side, har de her, kort før slutspurten, valgt at opstille yderligere to kandidater på listen – som henholdsvis nummer syv og otte på listen: Dorthe Winberg og Anne-Sofie Høgenhaug.

På listens syvende plads står Dorthe Winberg fra Strøby Egede klar til at smøge ærmerne op. Dorthe Winberg har været særligt aktiv i sagen om lokalplanerne i Strøby Egede:

– Jeg stiller op med det klare budskab, at vores kommune skal overholde lov og orden, ligesom alle os andre. Vi skal have ordentligheden tilbage til Stevns Kommune – det er mit klare mål som kandidat.

Som nummer otte står listens og kommunalvalgets yngste kandidat, Anne-Sofie Høgenhaug fra Lyderslev, klar til at tage kampen op. Det er den 19-årige kandidats mål at være de unges stemme på Stevns:

– Jeg vil kæmpe for, at de unge mennesker i Stevns Kommune har en lysere fremtid, end den, de har i dag. Flere unge mennesker skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og især dem med sociale problemer skal vi give en ekstra hånd.

– Jeg er meget stolt over, at vi kan præsentere to så stærke og gode kandidater her op til valget. Især, tror jeg, det skyldes den positive ånd, vi oplever omkring partiet og særligt hernede på Stevns, hvor vi oplever massiv opbakning – det er sjovt at være konservativ for tiden, og det smitter af, udtaler borgmesterkandidat Mikkel Lundemann Rasmussen.