To VVS-firmaer går sammen

Palle Skovslund og Henrik Bernth giver håndslag på det nye fælles firma, Skovslund-Bernth VVS & Gas ApS. Her sammen med teknisk ansvarlig, Rasmus Greiersen. (Privatfoto)

Stevns: De to firmaer, Skovslund VVS og Bernth’s VVS, går pr. 1. februar sammen i ét firma under navnet, Skovslund-Bernth VVS & Gas ApS.

– Vi vil gerne tilbyde vores kunder en endnu højere grad af service, og samtidig mærker vi krav om øget fleksibilitet og en stigende forespørgsel på større VVS-opgaver. Den opgave kan vi løfte endnu bedre sammen, siger Palle Skovslund, der i dag er tredje generation siden etableringen af Skovslund VVS i 1950.

De to firmaer er drevet igennem en årrække, men ved at samle kræfterne kan man skabe et styrket fælles firma og give de mange fordele ved et samarbejde videre til kunderne.

– Der bliver plads til at tiltrække endnu flere kunder. Udover vores mange private kunder, virksomheds- og industrikunder servicerer vi også en lang række boligselskaber og vandværker – og den bredde i kundekredsen vil vi fortsætte, siger Henrik Bernth, der stiftede Bernth’s VVS i 1996.

Alt indenfor VVS

Skovslund-Bernth VVS & Gas ApS varetager alle former for VVS- og blikkenslageropgaver – både når det gælder nybyggeri og renoveringer såvel som ved del- og totalentrepriser.

Palle Skovslund og Henrik Bernth står i spidsen for den fortsatte drift og udvikling af firmaet. Derudover tæller medarbejderne Rasmus Greiersen, teknisk ansvarlig, samt otte VVS-teknikere, en lærling og en administrativ medarbejder.

Firmaet får til huse på Stevnsvej 59 i Strøby Egede, hvor firmaet har 350 kvadratmeter værksted og 100 kvadratmeter kontor med personalefaciliteter.