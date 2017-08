Toget er kørt fra kvartersdriften

(Last Updated On: 22. august 2017)

Hårlev: Mandag den 14. august var der afgang for møde i Forretningsudvalget i Region Sjælland. Men da mødet var slut, var det også slut med Østbanens kvartersdrift mellem Hårlev og Køge.

Serviceforringelser på vej

Det seneste års tid har der været flere meningsudvekslinger om den stevnske togdrift end afgange på Østbanen, og nu ser det ud til, at der bliver endnu færre.

Men til gengæld betyder det direkte tog fra både Stevns og Faxe til Roskilde.

Stevns borgmester Mogens Haugaard Nielsen deltog i mødet sammen med borgmestre fra bl.a. Roskilde, Køge og Faxe, og til Dagbladet forklarer Mogens Haugaard, at det naturligvis er en serviceforringelse, men at der på sigt arbejdes på, at etablere kvartersdrift hele vejen fra Hårlev til Roskilde.

– Stevns Kommune har bedt Region Sjælland om at regne på nogle modeller, hvor den nuværende kvartersdrift kan opretholdes, siger borgmesteren.

Det medfører dog ikke smil hos alle lokale politikere.

Borgmesteren har ansvaret

Den socialdemokratiske formand for Stevns Plan- og Teknikudvalg, Steen S. Hansen, finder at toget i bogstaveligste forstand er kørt angående kvartersdrift.

Han henviser til kommunalbestyrelsesmødet i juni, hvor et flertal gav borgmesteren »en næse« for ikke at have orienteret om, at planerne med halvtimes drift allerede var sat på skinner for over et år siden. Borgmesteren anerkendte kritikken og »lagde sig fladt ned«.

– Jeg frygter at et udvalgsarbejde om kvartersdrift blot er en syltekrukke, siger Steen S. Hansen, og tilføjer:

– Det er fint, hvis de mener det. Det vil jeg se frem til med glæde, men jeg tror ikke på, at der kan skaffes 100 millioner kroner, som det vil komme til at koste at redde den fadæse, som borgmesteren har påført pendlerne. Ansvaret er ene og alene borgmesterens, slutter Steen S. Hansen.

sky