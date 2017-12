Topkarakterer og ny hjemmeside til verdensarven

(Last Updated On: 12. december 2017)

Stevns Klint roses i international rapport

Stevns: Direktøren for Verdensarv Stevns kan ikke få armene ned. Tove Damholts glæde skyldes, at arbejdet med vor lokale verdensarv, Stevns Klint, har fået international anerkendelse.

Direktør: Vi er på forkant

Der findes et rådgivende organ, som UNESCO bruger i arbejdet med natursteder på verdensarvslisten.

IUCN hedder det, og det udsender rapporter, som holder et øje på over de i alt 241 natursteder på listen. Nogle får karakteren ’kritisk’. Men ikke Stevns Klints verdensarv. Her bruges ordet »Highly effective«, som er den bedste vurdering på alle parametre om samarbejdet mellem organisationerne bag verdensarvsarbejdet.

– Jeg er overbevist om, at vi har nået så flot en evaluering, fordi vi her på Stevns er så mange, der på hver vores måde arbejder sammen om de samme høje mål, og fordi vi hele tiden forsøger at være på forkant, lyder det fra Tove Damsholt, som fortsætter:

– Det føles som et kæmpe klap på skulderen til alle, ikke alene Stevns Kommune, som tager det overordnede ansvar, men også alle de øvrige organisationer og enkeltpersoner, som gør en indsats, slutter hun.

Fælles hjemmeside på vej

Verdensarv Stevns har netop gjort status, og planlagt aktiviteterne for den kommende tid.

Der skal indhentes ideer fra borgere; der skal opbygges nye partnerskaber; der skal laves et dialogprogram i februar 2018, ligesom der gennemføres årlige partnerdage for at opbygge et netværk af virksomheder og institutioner.

Og så ventes der på en respons på ansøgninger til mulige fonde, der vil støtte det store, og dyre, projekt med bl.a. besøgscenter.

Et af de nye tiltag er at lukke den nuværende hjemmeside, og slå sig sammen med Sydsjællands Museum og Kalklandet. Det vil ske fra foråret 2018.

sky