Tove Damholt tilbage i front for verdensarven

Da Tove Damholt stoppede som direktør for Østsjællands Museum sidste år, stoppede hun også som direktør for Verdensarv Stevns – den tidligere Udviklingsgruppen Stevns Klint. Nu er hun tilbage

Tove holdt tale, da klintens udnævnelse til verdensarv blev fejret med folkefest i Højerup. (Pressefoto)

Stevns: – Jeg er ovenud tilfreds med, at det er lykkedes os at overbevise Tove Damholt om, at hun selvfølgelig skal stå i spidsen for Verdensarv Stevns. Hun leverede en enestående indsats, som er en ægte ildsjæl værdig, da vi skulle have Stevns Klint på UNESCO’s liste over verdensarv, og nu er vi midt i processen frem mod at åbne et besøgscenter i verdensklasse. Hvem er mere naturlig til at være med i front her end Tove, spørger Bjarne Østergård Rasmussen, formand for Verdensarv Stevns, retorisk.

Enstemmigt indstillet

Det var en enig bestyrelse for Verdensarv Stevns, der tirsdag aften indstillede Tove Damholdt til den ledige deltidsdirektørstilling i Verdensarv Stevns. Forud herfor var en enstemmig indstilling fra ansættelsesudvalget og ligeledes en enstemmig indstilling fra Natur-, Fritids- og Kulturudvalget.

– Det er et scoop, som vi alle glæder os over, og vi ser meget frem til samarbejdet, siger Bjarne Østergård Rasmussen.

Tove Damholt skal fungere som direktør for Verdensarv Stevns i 15 timer om ugen – det samme timetal som sidst, hun bestred posten.

– Jeg er utroligt glad for igen at blive en del af arbejdet omkring Stevns Klint. Mit hjerte brænder jo for Stevns Klint, og jeg har bestemt savnet at være en del af det vigtige arbejde med at få verdensarven til at give værdi for mennesker, så jeg er taknemmelig over for bestyrelsen, som har valgt mig til posten og glæder mig til at starte, fortæller en glad Tove Damholt.

Verdensarv Stevns’ fornemste rolle er at fungere som organisatorisk bindeled mellem parterne bag verdensarven – herunder Stevns Kommune og Østsjællands Museum. Samtidig koordinerer Verdensarv Stevns forvaltningsplanens mange aktiviteter.

Forvaltningsplanen er det dokument, som udstikker rammerne for naturpleje og udvikling af verdensarvsområdet. Der er i øjeblikket 101 indsatsområder i planen, hvoraf etablering af et besøgscenter er et af dem.

Fakta om Tove Damholt