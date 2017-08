(Last Updated On: 29. august 2017)

Morgentrafikken på Stevns var tirsdag præget af trafikuheld.

(Foto: Klaus Slavensky)

Strøby Egede: Tirsdag morgen kl. 07:53 skete der et trafikuheld på Stevnsvej, hvor to biler var involveret. Den ene endte i grøften, og der var en tilskadekommet. Både politi og Østsjællands Beredsskab var hurtigt på ulykkesstedet, der samtidig var præget af den massive morgentrafik.

Uheldet skete på det stykke af Stevnsvej, der er delt mellem Bakkegårdsvej og Valnøddevej, hvilket betød at trafikken kunne afvikles på stikvejen, der løber parallel med Stevnsvejen på dette stykke.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at en 26-kvinde sad teknisk fastklemt, og blev kørt til sygehus for at blive tjekket for eventuel rygskade.

sky