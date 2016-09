Tre generationer på Hotherskolen

Hver morgen, når klokken ringer ind på Hotherskolen, møder mor, datter og barnebarn på Faxevej 4

Anne Lise, Salli og Noah ved Hotherskolens indgang. (Foto: Rikke Michael Hansen)

HÅRLEV: Testlærer Anne Lise Snedker har arbejdet på Hotherskolen i sammenlagt 35 år, mens datteren Salli Snedker Møller siden den 1. januar i år har været ansat som lærer og AKT-vejleder samme sted.

Endelig er der Sallis ældste barn, 6-årige Noah Snedker Møller, som den 1. april i år begyndte som Spire A og efter sommerferien er startet i 0. A på folkeskolen i Hårlev.

»Mormors skole«

Hotherskolen, der i familien går under navnet »mormors skole«, har i mange år været en stor del af familiens hverdag.

Anne Lise Snedker og ægtefællen, Preben Hansen, er uddannet ved Vordingborg Statsseminar, og begge fik de den 1. august 1976 ansættelse ved Hotherskolen.

– Vi skulle kun arbejde på Hotherskolen et par år, så vi lejede et hus i Hårlev, fortæller Anne Lise Snedker, der oprindeligt er født på Samsø.

Ægteparret endte dog med at købe huset, og her bor de den dag i dag. De var også begge ansat på Hotherskolen i 25 år, hvorefter Anne Lise i fem år arbejdede på Erikstrupskolen inden hun vendte retur til Hotherskolen, hvor hun nu har arbejdet yderligere 10 år.

Preben skiftede til en skole i Karise, hvor han holdt sidste arbejdsdag for to år siden.

Et oplagt valg

Salli Snedker Møller og hendes søster var begge elever på Hotherskolen.

– Men jeg har aldrig haft mine forældre som lærere, heller ikke som vikarer, siger Salli Snedker Møller, der altid har vist, at hun gerne ville have med børn at gøre.

Allerede som 11-årig blev hun hjælpetræner på Anne Lises gymnastikhold i Hårlev Gymnastikforening.

Da der senere i livet skulle vælges uddannelsesretning, var Salli ikke i tvivl. For hende var det oplagt at vælge lærergerningen, og Salli Snedker Møller er uddannet ved Haslev Seminar i 2003.

Efter endt uddannelse har hun arbejdet på skoler i hhv. Køge og Glostrup inden hendes skifte til folkeskolen i Hårlev.

Folkeskolelærer i 40 år

Anne Lise Snedker kunne mandag den 1. august fejre 40 års jubilæum som folkeskolelærer i Stevns kommune. Da Anne Lise Snedker ikke har arbejdet på samme folkeskole i alle årene, havde kollegaerne på hendes nuværende arbejdsplads Hotherskolen arrangeret en uofficiel fest for at markere dagen.

– Mine søde kollegaer havde sørget for rød løber, flag, taler, blomster og boblevand – og så fik jeg også en hjemmelavet fortjenstmedalje af dem, fortæller jubilaren.

rmh