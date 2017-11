Tre hurtige svar til Venstre

(Last Updated On: 16. november 2017)

Af: Steen S. Hansen, borgmesterkandidat fra Socialdemokratiet

1. Socialdemokratiet på Stevns ønsker ikke at lukke friskolerne på Stevns eller at sætte hindringer op for deres udvikling.

2. Socialdemokratiet på Stevns følger de anbefalinger, Vejdirektoratet kommer med, når forundersøgelsen er færdig om en statsvej til Stevns. En nordlig linjeføring betyder, at vejforløbet gennem Store Tårnby og Valløby ikke ændres, og således kobles Hårlev på statsvejen.

3. For at sikre udviklingen på Stevns er det også vigtigt, at alle partier har et tæt samarbejde med deres partifæller på Christiansborg. Eksempelvis besluttes alle større vejanlæg i brede forlig på Christiansborg.

Tak for en sober valgkamp.