Tre indbrud i Hårlev

(Last Updated On: 15. juni 2017)

Hårlev: Der har været indbrud på tre forskellige adresser i Hårlev onsdag den 14. juni.

En 49-årig kvinde anmeldte kl. 12.31 et indbrud i sit hus på Årøvej, hvor et vindue er blevet brudt op med en lægtehammer, som de to gerningsmænd har fundet og efterladt på matriklen.

Der er stjålet følgende: vielsesringe i guld, øreringe i guld, sølv og messing samt kontanter.

Kvinden havde mistanke til et par udenlandske mænd, som var set i området. Hun har overfor politiet givet følgende signalementer:

A: Mand, østeuropæisk af udseende, 25 til 30 år, 180 centimeter høj, almindelig kropsbygning, brun i huden med sort, kort hår. Han var iført en jakke med et hvidt symbol på venstre arm, blå cowboybukser og hvide kondisko.

B: Mand, 25 til 30 år, 185 centimeter høj, almindelig af kropsbygning, brun i huden med sort, kort hår. Han var iført en sort jogging trøje med blå hætte, mørkeblå cowboybukser og sorte sko med hvid sål.

Politiet kørte til området, men fandt ikke de to beskrevne mistænkte, hvorefter den forurettedes bolig blev undersøgt for spor efter indbruddet.

Lokalpolitiet i Køge hører gerne fra personer, der har bemærket A og B i området. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Et andet indbrud er begået på Femøvej, hvor der er skaffet adgang til huset ved at afliste et vindue. Her er stjålet kontanter.

Nymøllevej er den tredje adresse med indbrud. Også her er et vindue aflistet for at få adgang til huset.

Der er stjålet sorte margueritøreringe samt guldørestikker med røde sten.

Alle indbruddene er begået i dagtimerne.