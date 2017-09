Tre stiller op for Borgerlisten Stevns

(Last Updated On: 14. september 2017)

De tre kandidater for Borgerlisten Stevns: Ole Bech-Jensen, Tomas Bjørn Espensen Patheier og Thor Grønbæk. (Privatfoto)

Stevns: Borgerlisten Stevns afholdt i sidste uge opstillingsmøde til efterårets kommunalvalg.

Med sideordnet opstilling er de tre kandidater: Kandidat 1 – Thor Grønbæk, 51 år og fra Holtug, kandidat 2 – Tomas Bjørn Espensen Patheier, 42 år og fra Store Heddinge samt kandidat 3 – Ole Bech-Jensen, 71 år og fra Rødvig Stevns.

– Borgerlisten Stevns har et godt hold med mange års erfaring, og vi er tilfredse med at være et lille seriøst team. Vi er to, der har været i politik i en del år efterhånden, og Tomas er vi glade for at have med på holdet. Han kommer fra Den Kongelige Livgarde og arbejder til dagligt i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Og med 23 år i tjenesten og tre missioner til Afghanistan uden at blive ramt, har han samme konservative holdning som vi andre, siger Thor Grønbæk.

Det er stadig muligt at blive en del af holdet, og man er velkommen til at kontakte Borgerlistens kandidater, hvis der er lyst til at være med.