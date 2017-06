De tre træer i Rødvig

(Last Updated On: 28. juni 2017)

Ifølge en stor artikel i Dagbladet den 22. juni, fremgår det, at Niels Brogård, fra Havnepladsen i Rødvig, ikke fik hjælp fra Økonomiudvalget i Stevns Kommune og at han derfor fortsat er anmeldt til Politiet for selvtægt og hærværk på Kommunens træer, fordi han har stynet tre træer ude foran sin grund i Rødvig.

Jeg vil gøre der klart for Borgerne, at iflg. mine oplysninger, er ingen politikere blevet orienteret om, at Stevns Kommune ville anmelde Borgeren til Politiet med krav om en bøde på 6.ooo,- kr.

Dansk Folkeparti har den holdning, at alle Borgere i Kommunen skal kunne føle sig sikre på, at de folkevalgte har påtaget sig det fulde ansvar for de beslutninger der bliver truffet i Stevns Kommune.

Som medlem af økonomiudvalget er jeg på ØU mødet den 21/6 blevet mundtligt orienteret om sagen, der ikke var sat på Økonomiudvalgets Dagsorden eller på den lukkede orientering.

Derfor kunne jeg ikke fremkomme med mine synspunkter

I nærværende sag er vores holdning, at Kommunen skulle have indledt en dialog med Niels Brogård og bl.a. forklaret Kommunens træpolitik og formentlig så kunne have fundet de en god løsning, uden først at skride til politianmeldelse og bødeforlæg.

For at undgå lignende sager i fremtiden, er det nødvendigt at ændre kompetencen, så det alene er Kommunalbestyrelsen der kan beslutte om en Borger skal anmeldes, da det er en meget alvorlig ting at blive anmeldt til Politiet af sin egen Kommune.

Med venlig hilsen

Varly Jensen

Dansk Folkeparti på Stevns