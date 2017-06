Tre tricktyverier i rap

(Last Updated On: 22. juni 2017)

Den 21. juni var tre beboere i Rødvig og i Store Heddinge udsat for forsøg på tricktyverier.

Usynlig bold i haven

Det første skete på Rødvig Strandvej kl. 10:50, hvor en yngre mand bankede på hos en ældre dame med påskud om, at nogle børn havde skudt en bold ind i hendes have. Efter forgæves at have ledt efter bolden bad han om et glas vand, og gik nysgerrigt rundt i kvindens hjem. Manden beskrives som 20-25 årig, 180 cm høj og almindelig af bygning, brunlig hudfarve, kort hår og talte dansk. Medbragte en rygsæk.

Endnu en fupbold

En time senere skete en lignende episode på Brinkvej i Rødvig, hvor en ligeledes ukendt mand bankede på, fordi hans datter formentlig havde kastet en bold ind i en kvindes have. Igen ingen bold i haven. Signalementet er dansk mand, cirka 20-25 år og mellem 180-190 cm høj. Kort hår, kommunefarvet hår og talte dansk. Medbragte en rygsæk.

Ville veksle uden penge

En 91-årig kvinde i Store Heddinge havde samme dag uventet besøg ved 11-tiden af en yngre mand, der ville have vekslet en 500 krone-seddel. Han blev budt indenfor, og selv om kvinden endnu ikke havde set 500 krone-sedlen, fandt hun vekslepenge frem, som manden tog, samtidig med at han forklarede at han ville hente sin datter. Han kom dog ikke tilbage. Manden beskrives som 30-35 årig og mellem 175-180 cm høj med almindelig kropsbygning. Dansk af udseende og talte dansk og havde en form for kalot på hovedet.

Oplysninger i sagerne til 46 35 14 48 Midt- og Vestsjællands Politi.