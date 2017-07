Tryllefløjt i Snurretoppen

(Last Updated On: 10. juli 2017)

Store Heddinge: Salen var fuld, da 30 børn og unge torsdag eftermiddag indtog Snurretoppens scene. Her skulle de opføre »Tryllefløjten« for deres familier og venner.

Fra mandag morgen havde de øvet sig på deres replikker, sange og danse, og torsdag eftermiddag var kulminationen på »Fire raske dage« med årets sommerteater i Stevns Amatør Scene. Instruktør var Grethe Fischer, som havde skrevet børneforestillingen frit efter Mozarts opera »Tryllefløjten«. Det er for øvrigt 15. gang, at Grethe Fischer laver sommerforestilling for børn.

Ligesom i operaen omfattede rollelisten blandt andet fuglefængeren Papageno, Nattens Dronning, Sarastro, prins Tamino og prinsesse Pamina, datter af Nattens Dronning. På scenen viste sig også den farlige kæmpeslange, fugle i flotte fjerdragter og frække trolde. Alle var de i flotte og farvestrålende dragter og kostumer.

Den magiske fløjte virkede, og historien endte lykkeligt: »Kongen og dronningen sluttede fred«, hvilket blev mødt med stående klapsalver fra publikum i salen, som kaldte på et ekstranummer. Og det fik de, hele to numre endda, først »Vi siger tak fordi I kom og klappede. I er verdens bedste publikum« efterfulgt af mobbesangen.

Slutteligt var der, som der sig hør og bør, roser og kram til de optrædende.

rmh

(Fotos: Rikke Michael Hansen)