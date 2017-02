Turisme kun et spørgsmål om penge?

Engang havde vi på Stevns en vedtaget turistpolitik, der i store træk gik ud på, at give turisterne en god oplevelse ved at besøge Stevns ved at give dem ægte autentiske oplevelser.

I forrige nummer af Stevnsbladet kan jeg se, at det nu drejer sig om at »trække penge op af turisternes lommer«.

Så forstår jeg bedre, at jeg ikke kan forstå, at man nedlægger et velfungerende turistbureau til glæde for turisterne, men bliver nødt til at ansætte en Turismekonsulent, der åbenbart har til formål at lære de mindre udbydere, hvordan man får turisterne til at betale mere for det, vi har at tilbyde dem.

Artiklen starter ellers med at fastslå, at den model vi har nu, »er den helt rigtige model« – i hvert fald ikke for turisten og nok heller ikke for oplevelsen af Stevns.

Peer Nørgaard

Højstrupvej 7

Rødvig