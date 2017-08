Turismesamarbejdet lever ikke op til sit potentiale

(Last Updated On: 8. august 2017)

Det stort opslåede turismesamarbejde Sydkystdanmark/Visit Sydsjælland-Møn er en skuffelse, og man sidder lidt med følelsen af, at der er manglende indsigt i eller interesse for vores område.

Radikale er ellers positive i forhold til at indgå i et større samarbejde, men vi må konstatere, at det indtil videre ikke lever op til hverken forventninger eller potentiale. Stevns fylder ikke meget i deres materiale, og der mangler en ordentlig digital løsning for turisterne med opdaterede oplysninger. Det har ellers været deres mantra, at turister i dag bruger nettet. Jamen, så lad os da komme i gang frem for halvhjertede apps og en hjemmeside med flotte billeder, men meget lidt information.

I princippet er de decentrale turistinformationer en god idé, da man kan gøre information tilgængelig flere steder i kommunen, og informere der hvor turisterne er. Noget tyder dog på, at de ikke er synlige nok og konceptet ikke fungerer optimalt. Måske blandt andet fordi der ikke er den fornødne tid og viden. Det kan være en udfordring, hvis de ansatte har travlt med at løse deres primære opgaver for deres egne gæster.

Vi må erkende, at modtagelsen af turister i Stevns lader noget tilbage at ønske, og at vi endnu ikke har fået en optimal løsning præsenteret af Sydkystdanmark. Det er på tide, at vi stiller konkrete krav. Hvis ikke kommunikationen, gennemsigtigheden, markedsføringen af Stevns som destination samt tiltag for og modtagelsen af turister på Stevns bliver prioriteret højere, bør vi se os om efter en anden løsning.

Radikale bakker op om det frivillige turistbureau i Rødvig, da der er et behov, som ikke er dækket. Det løser dog kun en lille del af udfordringen. Vi er nødt til at se på, hvordan formidlingen kan forbedres ved alle attraktionerne, i stationsbyerne og på nettet. Hvis modtagelsen af turister skal forbedres i kommunen, skal der meget mere til, og koordineringen skal være bedre.

Borgmesterkandidat

Radikale Stevns

Line Krogh Lay