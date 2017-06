Turistinformation i Rødvig åbner fredag

(Last Updated On: 22. juni 2017)

Rødvig Lokal Information åbner fredag den 23. juni kl. 10 i “Hytten” ved Flintovnen

Rødvig: – Vi forventer at have åbent fra 10-17 hver dag i juni, juli og august. Hvis det er for ambitiøst, må vi trøste os med at hver time, der er åbent er bedre end det var før, siger Peer Nørgaard, én af initiativtagerne til den nye turistinformation.

Han lover, at turister og gæster vil møde en person fra lokalsamfundet, der med sin lokale viden vil hjælpe med at give en god oplevelse på Stevns.

Der vil være åbent, når lugen er slået op. Uden på “Hytten” er der en mængde informationer, som også er tilgængelige, når der ikke er åbent.

– Da vi bestræber os for også at virke som “offentlig lokal opslagstavle”, er det af stor betydning, at vi holdes orienteret om, hvad der kan have turisters interesse i og omkring Rødvig. Selvfølgelig glæder vi os også til at lokale kommer forbi og hilser på os, slutter Peer Nørgaard.

Turistinformationen placeres på Christiansø tæt på Østersøvej i den vestlige ende af pladsen. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)