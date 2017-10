TV2 Lorry eller TV Øst i Strøby Egede

(Last Updated On: 18. oktober 2017)

Bestyrelsen i Strøby Egede Borger- og Grundejerforening fik for nogle år siden henvendelser på, at man her i byen ønskede det regionale TDC TV Lorry suppleret med TV Øst, der i årevis var ene om at dække kommunevalgene med videre.

Det har været lidt af en ørkenvandring mellem parterne, men med lidt stædighed fik jeg kontakt med en overordnet medarbejder i TDC. Han gik aktivt i gang med undersøgelserne, og man kunne godt se, at det virkede lidt malplaceret i vort område. Vi var fra gammel tid tildelt TV Lorry, mens resten af kommunen med rådhuset beliggende i Store Heddinge er tildelt TV Øst.

Så dukker omlægningen til YouSee op i horisonten, og fra den 8. maj 2017 kunne man omlægge sit abonnement og selv vælge regionalt TV.

Det er ikke gået helt så nemt, man har ringet forgæves til kundeservice, og udbyderens fremmøde ved REMA var kun et salgssted for nye kunder.

Jeg fik fredag den 6. oktober i YouSee-butikken i Køge demonstreret produktet. Man kan nu på sit abonnement frit vælge én regionskanal, og efter ønske tilkøbe én regionskanal for 20 kroner pr. måned.

TV Lorry og TV Øst har på højeste plan lovet, at de begge fremover vil betjene Stevns Kommune. Det får de lov til at vise ved kommunevalg 2017. TV Lorry betjener i forvejen 29 kommuner, mens TV Øst betjener 19 kommuner.

Jeg kan kun anbefale, at man uanset udbyder få sit abonnement set efter i sømmene. Det kan der godt spares penge på.

Georg Vad-Nielsen, formand

Strøby Egede Borger- og Grundejerforening