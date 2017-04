U15-drenge spillede bold i Barcelona

(Last Updated On: 26. april 2017)

U15-holdet fra Store Heddinge Boldklub fik sig en oplevelse for livet på deres fodboldtur til Barcelona. Her står drengene på det legendariske Camp Nou. (Privatfoto).

Store Heddinge/Barcelona: Fodbold og Barcelona hænger uløseligt sammen – og mon ikke den netop overståede tur til Barcelona vil være én, som vil blive husket i mange år fremover for U15 fodbolddrengene fra Store Heddinge Boldklub.

Sammen med deres tre trænere drog det 18 mand store hold fredag før Påske af sted til Lloret de Mar, som ligger 60 kilometer nord for Barcelona.

– Vi havde seks fantastiske dage i det spanske, med super vejr og 23 grader alle dagene. Vi spillede to træningskampe dernede, imod et israelsk og et spansk hold, fortæller U15-træner i boldklubben, Uffe Langelykke.

De to træningspas på fine kunststofbaner blev til en sejr over Israel og et nederlag mod det lokale, spanske hold.

– For det spanske hold var meget bedre end os og spillede rent »tikka takka« fodbold ala FC Barcelona, forklarer Uffe Langelykke.

Der var dog også tid til meget andet end fodbold, boldbaner og stadions. Drenge fik både kørt gokart, klatret i trætoppe, skudt med lazerpistoler – og de var naturligvis også på rundtur i Barcelona, med besøg på Camp Nou.

Drengene er nu ikke kommet sovende til turen. Såvel spillere som forældre og anden familie og klubben har samlet ind siden sommeren 2016. Dels via salg af skrabelodder for diabetesforeningen, dels ved tøjsalg samt flaskepant og endelig ved afvikling af forskellige arrangementer.

rmh