Udviklingen i Rødvig – er det virkelig det vi vil?

(Last Updated On: 29. august 2017)

Der har i en menneskealder været talt om flytning af togstationen i Rødvig. Men er det virkelig det, vi ønsker for Stevns?

Rationalet og logikken for en flytning er klar, som beskrevet i Stevnsbladet den 23. august. Den demokratiske process i kommunalbestyrelsen har jeg intet belæg for at stille spørgsmålstegn ved. Men hvorvidt borgerne i Stevns kommune og Rødvig er hørt tilstrækkeligt, vil jeg stille spørgsmålstegn ved.

Ønskeseddel, der refereres til, formodes at være den vi i nogen hustande modtog fra Rødvig Borgerforening sidste år.

»Resultatet« blev offentliggjort i Stevnsbladet. Resultatet i citationstegn, fordi der ikke var nogen opgørelse over, det samlede resultat.

Fint initiativ fra borgerforeningen. Men resultatet af undersøgelsen er på ingen måde tilstrækkelig, som grundlag for en politisk beslutning som her: en flytning af stationen. Jeg ser helst, at Rødvig Station bliver liggende, hvor den er. Det kan ikke overraske læseren.

Jeg er sikker på, at en undersøgelse alene på flytning af stationen meget vel vil falde ud med ønsket om at bevare skinneføringen, som den er nu.

Rationalet med flytning af stationen til området, hvor sportshallen skal bygges, er indlysende. Men måske vi også her skal besinde os. Ønsker vi en sportshal som indgangsport til idylliske Rødvig?

Med de arkæologiske fund, der er gjort, melder tanken sig om, vi i stedet for en sportshal på stedet, måske skal få blotlagt den palisade, der ligger og beskrive de aktiviteter, der er foregået på stedet i fordums tid.

Et fint supplement til historien i vores kommune og de aktiviteter, vi ønsker, der synliggør os på både bosætnings- og turistlandkortet. Vi skal tænke os rigtig godt om, før vi rører ved bevaringsværdige steder. Stationen i Rødvig er et eksempel herpå.

2000 anslag til et læserbrev er ikke meget – kontakt mig gerne, hvis du er interesseret i mit mere nuancerede synspunkt på området.

Birger Merwald

Kommunalbestyrelses aspirant for Nyt Stevns

Birger@Merwald.dk