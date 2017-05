Et udviklingsorienteret hus med lokal forankring

(Last Updated On: 23. maj 2017)

Tinghuset åbner nu endnu mere op for lokalsamfundet. Udover at huse Stevns Erhvervsråd og Verdensarv Stevns kan huset lejes til almennyttige formål og kommercielle arrangementer

Helle Merethe Johannesen – her med den lille chipnøgle, som udleveres ifm. udlejning af lokalerne – og Thomas Christensen i Retssalen på første sal. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Ved årsskiftet overtog Stevns Erhvervsråd, der har kontor i stueetagen, den daglige drift af byens gamle arresthus: Tinghuset på Nytorv. I marts i år flyttede Verdensarv Stevns ind på første sal, men Stevns Kommune, der står som lejer af Tinghuset, har et ønske om, at endnu flere lokale borgere, foreninger og virksomheder kan få glæde af huset.

– Tinghuset skal være et udviklingsorienteret hus med udviklingsorienterede initiativer. Samtidig skal det være et digitalt forsamlingshus, som kommunens borgere og foreninger kan låne, forklarer erhvervschef i Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensen.

Muligheder og faciliteter

Udover erhvervsrådets og Verdensarv Stevns’ kontorer rummer huset fire mødelokaler: »Retssalen« til 50 personer og tre mindre »Tankeværkstedet«, » Vidensværkstedet« og »Medieværkstedet«, der kan rumme fra 6 til 12 personer.

Lokalerne er udstyret med digitale faciliteter såsom projektor, storskærme, smartboards og mulighed for videokonference.

– Lokalerne kan for eksempel bookes til møde- og konferencevirksomhed, workshops og receptioner, men grænsen går ved fester, det må huset ikke bruges til, understreger kundeservicemedarbejder Helle Merethe Johannesen, der siden 1. marts i år har været ansat i sekretariatet i Stevns Erhvervsråd.

Blandt andre opgaver har Helle Merethe Johannesen ansvar for udlejning.

Det er gratis at låne huset for lokale foreninger og til almennyttige formål, mens det ved kommercielle arrangementer og for foreninger uden for Stevns opkræves et gebyr. Husets kan lånes eller lejes alle ugens syv dage til både dags- og aftenarrangementer. Der er via et nøglebriksystem adgang til huset døgnet rundt.

– Det er også muligt at booke et lokale med forplejning. Vi sørger for, at der er mad og drikke efter ønske, med efterfølgende afregning. Vi har dog ikke eget køkken – kun et anretterkøkken, oplyser Helle Merethe Johannesen.

Der er i øjeblikket mellem 6 og 10 ugentlige reservationer med totalt set omkring 100 brugerne igennem huset hver uge. Stevns Kommune er én af kunderne, men også foreninger og mindre virksomheder har fået øjnene op for muligheden.

Man booker ved at sende en e-mail til info@stevnserhvervsraad.dk. På tinghuset.org kan man læse mere om muligheder, priser med mere.

Realdania Fonden stod for den omfattende restaurering og ejer bygningen, mens Stevns Kommune er lejer. Realdania Fonden kommer løbende på kontrolbesøg for at sikre, at der bliver passet godt på det gamle arresthus.

rmh