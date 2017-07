Uheldig udtalelse, Thomas Overgaard

(Last Updated On: 25. juli 2017)

Jeg kan kun beklage Thomas Overgaards uheldige udtalelse om boykot af Køges handelsliv (i forbindelse med indførelse af betalingsparkering i Køge Centrum og ved Søndre Havn fra den 4. september, red.).

Det er uheldigt, at kommunalpolitikere blander sig i andre kommuners interne kommunalpolitiske beslutninger.

I de seneste 3,5 år er der opbygget et særdeles loyalt og godt samarbejde imellem Stevns og Køge kommuner, det ønsker jeg at fastholde. Særligt på infrastrukturen har vi sammen opnået et gennembrud om en ny statsvej til Stevns.

Men også på andre områder arbejder vores to kommuner tæt og konstruktivt sammen. Det drejer sig om forsyningsområdet, beredskabsområdet og ikke mindst på beskæftigelsesområdet, hvor Køge har arbejdspladserne, og Stevns bidrager med gode medarbejdere.

Køge er i en rivende udvikling, hvilket har en gunstig virkning på bosætningen på Stevns, og Køge vil i de kommende år skabe mange tusinde nye arbejdspladser, hvilket vi Stevns borgere i særdeleshed vil få gavn af.

Jeg finder det helt nødvendigt med et godt samarbejde med vores nabokommuner og i øvrigt alle andre kommuner. Vi har brug for hinanden tværkommunalt, hvilket er med til i høj grad at løse svære opgaver ikke mindst for en mindre kommune som Stevns.

Så bevar den gode tone og respekten for hinanden.

Med venlig hilsen

Borgmester

Mogens Haugaard Nielsen