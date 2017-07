Ukrudtsjunglen er væk

(Last Updated On: 11. juli 2017)

Flot indsats af Strandforeningens medlemmer. (Privatfoto)

Bøgeskov strand: Siden begyndelsen af maj har et grønt bælte af strandmælde og spydmælde bredt sig ind over sandarealet ved Bøgeskov strand og truet med at omdanne hele sandstranden til en stor ukrudtsjungle.

Strandforeningen Bøgeskov, hvis mål det er at holde stranden ren, overvejede både sprøjtning og maskinel rensning, men besluttede sig for at forsøge sig med håndkraft.

Tirsdag aften i sidste uge mødte cirka 30 medlemmer op og gik i gang med at trække planterne op. Og efter to timers ihærdigt og effektivt arbejde var stranden stort set ryddet, og et renset sandareal er nu klart for sommerens strandgæster.