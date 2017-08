Undskyld, men hvor kan jeg købe en togbillet?

(Last Updated On: 1. august 2017)

På din smartphone, er nok det bedste svar, man kan give turisterne på Stevns, for her findes ingen udsalgssteder og kun to automater i hele kommunen

Den ene automat hænger på væggen ved perronen på Hårlev Station. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Af: Rikke Michael Hansen

Stevns: Juli måned er slut, sommeren – nå ja, hvilken sommer, vil nogle sikkert spørge, for rent temperaturmæssigt har der ind til videre ikke været mange sommerdage – er ved at gå på hæld, og antallet af turister bliver mindre dag for dag.

Gad vide om de vender tilbage? For det kan til tider være svært at være turist her på Stevns – i hvert fald for dem uden bil og smartphone.

Har man valgt at benytte sig af de offentlige transportmidler, kræver det god forberedelse, for er man først kommet indenfor kommunegrænsen, er der kun få muligheder for at købe billet til toget.

Måske er det en helt bevidst strategi for at få turisterne til at bruge lidt flere kroner på overnatning, restaurationsbesøg og detailhandel, noget i stil med “Vi vil så gerne have, at I bliver her lidt længere”?

Nul personlig betjening

På dinoffentligetransport.dk kan man finde en liste over salgssteder, som »kan hjælpe dig med køb af forskellige typer af billetprodukter. De er sorteret i rækkefølge efter postnummer«, står der. Desværre er der ingen postnumre under Stevns kommune. Nærmeste er Karise, i postbutikken i SuperBrugsen, lidt længere væk findes der ét salgssted i henholdsvis Faxe, Næstved og Præstø.

Udover salgsstederne på listen »er der også en række DSB 7-Eleven billetsalg i forbindelse med mange af stationerne, som også kan hjælpe dig med billetprodukter«, står der længere nede på siden. Dog desværre ikke i Stevns kommune.

Ifølge hjemmesiden rejsekort.dk kan rejsekort med mere købes i Eurospar i Store Heddinge – men hov, Eurospar lukkede jo for flere år siden. I dag ligger MENY på samme adresse, men desværre får man at vide, når man kontakter butikkens personale, at de ikke længere sælger billetter og rejsekort. Det blev frataget dem, for der blev solgt for lidt.

»Nærmeste« steder med mulighed for personlig betjening er i byerne Køge, Næstved og Vordingborg – men hvad hjælper det, hvis man befinder sig på Stevns og kun kan komme herfra med offentlige transportmidler?

Tre, to…

Så er der automaterne, vil den rutinerede rejsende nok sige. Og det er da også rigtigt nok. Ifølge dinoffentligetransport.dk findes der billetautomater på stationerne Rødvig, Store Heddinge og Hårlev.

Men vent nu lige lidt, automaten i Store Heddinge blev ødelagt for halvandet års tid siden, vist nok i forbindelse med fejringen af et nyt år. Den blev fjernet, og der er endnu ikke kommet en erstatning. Så er vi nede på to.

Op ad bakke for cyklerne

Sidste mulighed er bussen, hvor du da heldigvis kan købe billet med kolde kontanter.

Den mulighed er selvfølgelig ikke lige god for alle. For eksempel ville det nok blive en udfordring for de to tyske cykelturister, der for nylig kiggede indenfor i Mediehuset på Nytorv, som jo også er turistinfo. Det våde vejr havde tæret på dem, og de ville gerne holde et hvil med offentlig transport til Køge.

Sproglige udfordringer og manglen på en smartphone begrænsede desværre hjælpen. Muligvis valgte de at tage en chancetur med Østbanens tog med kurs mod Køge, billetbetjening og banker, hvor man for eksempel kan få vekslet sine penge. For det bliver vi også af og til spurgt om, men der findes desværre ikke én eneste bank i hele kommunen.

Sorte huller

Med en smartphone kan man selvfølgelig komme langt, for her kan man downloade en app og købe billet til den offentlige transport.

Det er naturligvis forudsat, at man befinder sig et sted med dækning – hvilket desværre ikke er en »given« alle steder på Stevns. Her er flere sorte huller, også langs turiststederne. Lidt ærgerligt, også med tanke på at VISM, et turistsamarbejde som Stevns er blevet en del af, satser stort på digital markedsføring og hjælpemidler.

Og i den sammenhæng, ja så kan man da undre sig over, hvorfor antennens styrke og kvalitet ikke længere er et valgkriterium ved køb af mobiltelefoner. Tilsyneladende er den bedste tommelfingerregel: At jo dyrere telefon, des dårligere antenne. Men det er en helt anden historie, man kunne undre sig over.