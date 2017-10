Unesco Verdensarv er lig Stevnsbus, naturligvis

(Last Updated On: 24. oktober 2017)

Af: Gitte Charlotte Andersen, kandidat for Det Konservative Folkeparti

Nu er jeg simpelthen nødt til at gribe til pennen. Og imødegå alle jer lidt »kloge hoveder«, der udtaler sig om Stevnsbussen. 3.000 påstigninger på 62 dage må vel siges at være en succes. Det er knap 50 om dagen.

Vi er ikke Californien eller andre store steder i verden, men vi har bare så meget dejligt og fantastisk at byde på her på Stevns. Og husk, at lidt har også ret.

Så kan det godt være, at der skal ændres lidt på tidspunkterne for turene, og formentlig færre ture, så det passer med de mennesker, der søger den og gerne vil med bussen. Altså få men gode ture midt på dagen.

Jeg tillader mig disse bemærkninger, da jeg hen over sommeren var frivillig i vores lille turistkontor i Rødvig, som kommunen i øvrigt heller ikke kan finde ud af, er en rigtig god idé, netop pga. vores store ære i at være Unescos Verdensarv – især, hvis man ville ofre lidt mere på at gøre Stevns attraktiv ud ad til, så vi ikke »drukner« i Sydsjælland og Møn konceptet.

Der har jeg personligt meget svært ved at se, at vi på nogen måde hører til. Vi har selv rigeligt at byde på, og det behøver ikke koste en hel masse.

Jeg mødte så mange dejlige, glade feriemennesker fra mange forskellige lande, og henviste så mange til netop Stevnsbussen, og alle vendte tilbage igen, og var super glade og positive. Og husk, mange af de turister vender tilbage og kommer her år efter år. Det er i hvert fald min oplevelse.

Så kan det godt være, der skal ændres lidt på strukturen – ny og mere enkel ruteplan og måske en lille betaling mm. – men det er andre klogere til at vurdere, end jeg.

Men det vil være den største skam og synd, ikke at udnytte vores enorme naturmassive-kulturelle-farverige og spændende lille halvø. Der skal ikke så megen kreativitet til, også uden at det koster en masse penge, dog manglede især én person i Rødvig denne sommer – taler af erfaring – nemlig havnefogeden. Der må da, med alle de turister og en fyldt havn, være penge til det.

Godt valg til alle, med håbet om en meget større fokus på turisme – det giver rigtig mange penge til vores lokale aktive – på hele Stevns, men især Rødvig, som jo har det hele.

Gitte Charlotte Andersen

Nr. 6 til kommunalvalget på liste C