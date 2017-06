Ung sikkerhed til søs

(Last Updated On: 20. juni 2017)

Stevns: Vi læser, ser og hører om det: ulykker til søs. »Kun en tåbe frygter ikke havet« lød en sikkerhedskampagne engang, og det er specielt de unge, der skal lære til ansvarlighed på bølgen blå, lyder det fra Ungstevns.

Sikkerhed i top

Når Ungstevns er på vandet med skoleelever, sker det i forbindelse med et af de mange obligatoriske undervisningsforløb, som gennemføres for Stevns tre folkeskoler for 5. til 9. klasser.

– Ungstevns’ instruktører følger en nøje udarbejdet sikkerhedsinstruks til den enkelte sejlads, der blandt andet tager højde for vejr- og vindudsigter, forklarer Kim G. Rasmussen, og tilføjer:

– Der er som minimum én følgebåd med, når lette fartøjer, som f.eks. kajakker, er på Køge Bugt og to instruktører i kajakker, når der sejles kano i Tryggevælde Å. Der er radiokontakt mellem instruktører og telefonisk kontakt til en leder på land. Alle bærer redningsvest.

Stand up Paddle på vej

Stevns har en lang kystlinje plus flere havne og åløb. Derfor er Stevns Ungdomsskole naturligvis parate med særlige kursusforløb.

Medarbejderne i Ungstevns har netop gennemført et Stand up Paddle kursus for sine medarbejdere. Kurset foregik i det nye svømme- og havne-bassin i Køge. Det skal danne rammen om en event for optimistjollesejlere og surfere i foråret 2018 med elever fra Stevnsskolerne på 7. årgang.

Afmålt sæson for sejllads

Kim G. Rasmussen fra ungdomsskolen oplyser, at Ungstevns kun sejler fra 1.maj til og med efterårsferien. Og kursen hedder ikke overmodig.

– Vi aflyser hellere et forløb, end gennemfører, hvis vejret taler imod sejlads, understreger han.

