Ungdomsrådet skal have ny formand

STORE HEDDINGE: Stevns ungdomsråd afholder torsdag den 22. september generalforsamling. Det sker fra kl. 17 til 18.30 i Byrådssalen på rådhuset i Store Heddinge.

Udover formandens beretning, vil aftenen også fokusere på nogle af de temaer, som har relevans for unge i Stevns kommune – præsenteret i en underholdende og vedkommende form af tryllekunstner, magiker og jonglør Erik Jensby.

– Relevante temaer kan for eksempel være transport til og fra de videregående uddannelser, uddannelsesvejledning, »efter skoletid«-mødesteder med videre. Der vil undervejs være rig lejlighed til at debattere temaerne, lover ungdomsrådets nuværende formand Jeppe Kirchhof Andersen.

Generalforsamlingen afsluttes med valg af nyt ungdomsråd, heriblandt formanden, da Jeppe Kirchhof Andersen ikke ønsker at genopstille til posten.

Ungdomsrådet henvender sig primært til unge mellem 13 og 21 år bosiddende i Stevns kommune.

– Stevns ungdomsråds fornemme opgave er at opsamle behov og ønsker fra unge på Stevns. Disse ting debatteres i ungdomsrådet, der så har mulighed for at tage action på sagerne. Dette er en meget fin mulighed for kommunens unge til at blive hørt i sager, der vedrører de unge, forklarer formanden, og han opfordrer alle unge, som ønsker at have indflydelse på beslutninger, der vedrører unge på Stevns til at møde op på generalforsamlingen den 22. september.

