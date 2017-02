Unge har ret til privatliv

Vi er tre piger fra Strøbyskolen, og vi har i uge 6 haft om seksuelle rettigheder, hvor vi blandt andet har haft om billedeling og privatliv, grænser, prævention, sexsygedomme, kroppen og sprog på nettet.

Vi synes, at forældre blander sig for meget i vores liv. Altså, nogen gange, når man bare er inde på sit værelse, så går ens forældre bare ind uden at spørge, om de må. Hvis man sider på sit værelse på Facebook, Ask, Snapchat eller instagram spørger de om, hvad vi laver og vil vide alt, hvad vi laver.

På baggrund af FN’s konvention om barnets rettigheder og FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder kan man tale om seksuelle rettigheder, som alle unge har ret til at få respekteret og opfyldt. De seksuelle rettigheder, der handler om køn, krop og seksualitet.

Alle har ret til et privatliv. Alle unge har et til at bestemme over deres engen krop,

Om børnerettigheder: I 1989 blev FN’s konvention om barnets rettigheder (også kaldt børnekonventionen) vedtaget i FN med det formål at sikre, at alle børn har det godt. Konventionen om barnets rettigheder handler eksempelvis om børns ret til mad, sundhed, et sted at bo, ret til skole og ret til medbestemmelse samt børns ret til blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling. Danmark tilsluttede sig FN’s konvention om barnets rettigheder i 1991. Det betyder, at regeringen i Danmark er forpligtet til at skabe rammer og initiativer, der sikrer, at alle børn og unge får opfyldt deres rettigheder.

Vi har i ugens løb arbejdet med rettigheder og det her finder vi spændende

Sascha, Celine og Nille