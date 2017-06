Ups, det var en smutter!

(Last Updated On: 6. juni 2017)

Uheldet på Skovvejen kostede buler til SEAS’ transformerstation. (Foto: Leo Hansen)

Store Heddinge: SEAS-NVE Net, som er Stevns energiselskab, gør meget for at sikre elforsyning til sine brugere.

Forleden skulle en tranformatorstation på Skovvejen udskiftes. Ingeniørfirmaet Kemp & Lauritzen, der havde fået opgaven, var klar til at hejse den nye tonstunge station på plads. Men ups!

Et tonstung trykseksten

En årvågen Stevnsbladlæser, Leo Hansen, fangede den uheldige situation. I stedet for en ny transformerstation, fik stevnsboerne to ødelagte.

SEAS-NVE Net oplyser, at uheldet ikke betyder manglende elforsyning til brugerne, og at der arbejdes på højtryk for at få en ny station på plads.

Lad os håbe, at det næste gang sker med et lidt mindre trykseksten.

Der skete heldigvis ikke nogen personskade.

sky