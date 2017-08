Uretfærdighedens reformer blomstrer også lokalt

(Last Updated On: 22. august 2017)

Politikerne er sjovt nok altid lettere at komme i kontakt med, når der er valg i sigte. Der er kommunalvalg lige rundt om hjørnet, og nu vælter lokalpolitikerne nærmest over hinandens ben, i kampen for at fortælle, at det er for dååårligt, at der er så mange syge i klemme i systemet. Et enkelt blik i avisen denne weekend viser mig, at valgkampen er startet.

Kammerater, lad mig starte med at lykønske de mennesker her på Stevns, der forhåbentlig i dette år, endelig har fået ro på, efter i mange år at have deltaget i systemets tovtrækkeri.

Jeg taler selvfølgelig om førtids- og fleksjobreformen, som samtlige forligspartier i år er blevet enige om at udskyde evalueringen af til næste år. Altså når kommunalvalget er overstået, og taburetterne atter er sikret.

Enhedslisten har hele tiden været en indædt modstander af denne og andre ulighedsskabende reformer, og sidste år stillede vi forslag i Folketinget om at ændre på denne reform, og derved løsne det urimelige og ondskabsfulde greb om de mennesker i vores samfund, der ikke kan klare det længere. Forslagene blev nedstemt med et brag.

Nu er 41 fagforbund gået sammen om at stille krav til at få ændret på reformen, for ja, det er i Folketinget, lovgivningen skal ændres.

Men at noget er lovligt, betyder i den kommunale verden ikke nødvendigvis, at der er pligt til at rette ind herefter. Kommunalpolitikerne bestemmer selv, hvilken standard der skal gælde for sagsbehandlingen, og det gælder i særlig grad forvaltningen af denne lov, da en stor del beror på netop et kommunalt skøn.

Når Enhedslisten lokalt har stillet forslag, er forslagene nedstemt med et brag.

De mange sager, som medierne heldigvis er begyndt at skrive mere om, gør det groteske mere og mere synligt. Det, vi og mange organisationer samt bevægelser advarede om i 2012, har været soleklart længe, at det ikke blev ved det.

Sæt i gang, kære lokalpolitikere. Det er mennesker, der hænger i med det yderste af neglene, det drejer sig om. Det er ikke systemet, der skal komme først.

Tag nu afstand fra den umenneskelige behandling af mennesker, der gerne vil bidrage, hvis de kan. Gør noget nu, og vis at det ikke er taburetterne, der er klistret til bagdelen med superlim.

Venlig hilsen

Gitte Christensen

Kandidat for Enhedslisten Stevns