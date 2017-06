Uvidende kommune

(Last Updated On: 31. maj 2017)

I den omdelte tryksag til sommerhuse i Stevns Kommune »Det grønne sommerhus« fremkommer Stevns Kommune med en forkert påstand.

Under afsnittet »Brændeovn« fremgår det af teksten, at træ er CO2-neutralt, fordi det anvendte træ delvis erstattes af nye skovområder. Det er noget sludder og en påstand, som ikke har noget med fakta at gøre!

I træers levealder optager og lagrer træerne CO2. Nogle mere end andre; løvtræer (især platantræer) mere end nåletræer.

Når træet på et tidspunkt forgår, ved for eksempel afbrænding eller ved, at det ligger i skovbunden og formulder, bliver det opsparede CO2 frigivet igen. Altså nøjagtig det samme kvantum CO2 bliver frigivet, som træet har optaget i dens levetid. Hverken mere eller mindre. Det er derfor, det hedder CO2-neutralt. Sværere er det ikke.

Man kan være bekymret for kommunens – i forvejen ikke altfor prangende – politik indenfor klima, miljø, natur og affaldssortering, når der tilsyneladende hersker denne uvidenhed.

Finn Holmager

Havnelev Enghave 22

Rødvig