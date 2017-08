Uvidenhed hos de konservative

(Last Updated On: 28. august 2017)

Den 23. august 2017 påstår borgermesterkandidaten for de Konservative i et indlæg på Stevnsbladets webside, at de har stået alene med holdningen, at bevare et turistkontor i Rødvig Havn. Men det er jo usandt.

Enhedslisten stemte i 2014 imod fusionen Visit Sydsjælland – Møn, som kostede turistkontoret i Rødvig Havn livet. Direkte citeret fra Dagbladet den 30. oktober 2014:

»Kun Enhedslistens Jan Jespersen stemte imod fusionen, som efter hans opfattelse favoriserer de store turistmål på turismeområdet på bekostning af de mange små aktører.«

Vi arbejdede for at bevare turistkontoret i Rødvig Havn. Blandt andet derfor stemte vi nej til fusionen, der endte med at lukke turistkontoret.

Det er dog bekymrende, at de konservatives borgmesterkandidat ikke ved, hvad der foregår i vores lokalpolitik.

Betina Baden

På vegne af Enhedslisten Stevns