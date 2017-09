Vælgermøde, kun for kvinder!

(Last Updated On: 11. september 2017)

Jeg kan forstå, at der er en gruppe kvindelige kandidater til kommunalvalget 2017, som afholder vælgermøde, hvor kun kvindelige kandidater og kvindelige borgere er velkomne.

Lad os nu antage, at de mandlige kandidater til kommunalvalget valgte at afholde et vælgermøde, hvor det kun var mandlige kandidater og mandlige borgere, der var velkomne. Ville der så ikke komme et ramaskrig fra både kvindelige kandidater og borgere generelt?

Jeg går da ikke ud fra, at nogen kvindelige kandidater er interesserede i at komme i kommunalbestyrelsen, fordi de er kvinder. Jeg går da ud fra at man som kvinde stiller op, fordi man tænker, at man er kompetent til opgaven, på lige fod med mændene?

Med venlig hilsen

Janne Halvor Jensen (DF)

Formand for Børneudvalget og kandidat til KV17